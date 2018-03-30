الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس‏بدأت بلدية محافظة الدوادمي حملة إزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل الشهري، أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري، حيث شكلت البلدية العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة والمراكز التابعة لخدماتها.وأبان أن الفرق المكلفة بهذا الأمر نفذت الأعمال والمهام المنوطة بها، بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، ومنها إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وسحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.ودعا الشهري المواطنين إلى التعاون مع البلدية لإنجاح هذه الحملة التي قامت لأجلهم، بإزالة مظاهر التلوث البصري والحفاظ على جمالية المحافظة وجعلها خالية من الملوثات البصرية.// انتهى //16:47ت م