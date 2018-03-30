الرياض 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واساحتفى مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس بالأطفال وأسرهم في ختام فعاليات مهرجان أفلام الأطفال التي نظمها المركز ضمن روزنامته الثقافية لهذا العام، وسط حضور عدد من ممثلي سفارات دول العالم المشاركة في تقديم العروض السينمائية للطفل.وتضمن حفل الختام عرض فيلم المهرجان الذي اشتمل على أبرز العروض التي تم تقديمها، كما قدمت فرق الأطفال الاستعراضية فقرات أمتعت الحضور.وكرم خلال الحفل مهرجان الشارقة الدولي لأفلام الأطفال، والمكتب الثقافي المصري، وسفارات الإتحاد الأوروبي، وجمهورية كوريا الجنوبية وفنلندا وبلجيكا، نظير مشاركتهم في العروض المقدمة، كما جرى تكريم مخرجي الأفلام السعوديين ممدوح سالم، وعبدالله آل عياف، ومحمد الباشا، ومحمد السليمان، إضافة للجنة المشاهدة المكونة من عبدالرحمن الجاسر، ومشعل العنزي، ورجاء المطيري.وشمل التكريم نادي أطفالنا ونادي علم النفس وإدارة الأندية الطلابية بجامعة الملك سعود، لمشاركتهم الفاعلة في هذا العرس الثقافي، ما أسهم في تحقيقه لأهدافه التي قام من أجلها.ويعدّ مهرجان أفلام الأطفال السينمائي انطلاقة لسينما الطفل، لاسيما وأنه شهد مشاركة جملة من الأعمال السينمائية العالمية والإقليمية والمحلية، تجاوز عددها 50 فيلماً، وسط إقبال كبير من الأطفال وأسرهم تجاوز عددهم 3500 مشاهد.يذكر أن المهرجان اشتمل على جملة من الفعاليات المصاحبة، ذات العلاقة بصناعة الأفلام، تضمنت المكياج السينمائي، وورش العمل التدريبية، وأركان الرسم والتصوير والتلوين والألعاب، إلى جانب فقرات لمنشدين وفرق استعراضية وعرض للهوايات.// انتهى //16:55ت م