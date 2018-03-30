الدمام 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس

عبَرت جمعية جود الخيرية في برنامجها "نهضة إنسان" نصف الطريق في تحقيق ما تطمح له، حيث تستمر في مواصلة التطوير والتحفيز والإلهام لأسرها ضمن برنامج "نهضة انسان" منذ انطلاقه، وذلك في رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي لديهم، من خلال الجلسات التدريبية وورش العمل التي تتضمن اللقاءات التأهيلية والتطويرية والتحفيزية.

وتمكنت أسر جود منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن من رفع مستوى الوعي للوالدين، وتحفيز وتطوير الفتيات والشباب، وإكساب الأطفال السلوكيات والعادات الحسنة، والاستفادة من المحاضرات القيمة التي قدمها نخبة من المدربين خلال الأسبوعين الماضيين .

وأوضحت مسؤولة برنامج "نهضة إنسان" نورة الزهراني أنهم بدأوا يرون التجاوب والحماس في المسار التطويري (فئة الشباب)، إذ أصبح توجه فكر الشباب إلى أهمية العمل وأن يكونوا فاعلين في المجتمع، مفيدةً أنه بفضل من الله هناك تجاوب وتفاعل مع المدربين حيث فتح لهم البرنامج آفاق جديدة للتخطيط للمستقبل.

وبينت عائشة خواجي وهي من الأسر المشاركة في برنامج " نهضة إنسان " أنها أستفادت من البرنامج في حل الكثير من الأمور التي تواجهها ولله الحمد، وكانت هناك أسئلة وجدت لها أجوبة خلال الجلسات التدريبية في الأسابيع السابقة، وأنهم يسيرون نحو الأفضل فيما يتعلق بالتطور الملحوظ، مشيرةً إلى أن البرنامج قدم الكثير من التجاوب والتحفيز لأطفالها، واكتسبت من المدربين الأثر الإيجابي والتفاؤل وبدأت بوضع خطط وإعادة جدولة وترتيبات معينة ، وأنها على ثقة بأن القادم أفضل وسوف يكون هناك فائدة أكبر.

فيما أكدت مها الدوسري وهي من الأسر المشاركة في "نهضة إنسان" أن البرنامج ثقافي وانتقالي من مرحلة لمرحلة قدم لها ولأسرتها الكثير من الإيجابيات والتغيرات في حياتهم، وساعد البرنامج والمدربين المشاركين في الدورة في إيصال الكثير من الأمور والمعلومات للأسر بكل سهولة وسلاسة .

من جهتها أوضحت وجدان هادي وهي إحدى متطوعات فريق السكب التطوعي أن البرنامج كان موفق جداً بالدورات التي تقدم للأسر، وأن اسم البرنامج "نهضة إنسان هو من دفعها للمشاركة به كمتطوعة، وقدم البرنامج الكثير من المعلومات القيمة للأسر.

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17:01ت م