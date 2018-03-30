الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس

تشهد مدينة الرياض الآن موجة غبار أدت إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم عن تأثّر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على عدد من مناطق المملكة منها الرياض، في حين دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى لزوم أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية، وحدوث أتربة مثيرة للغبار.

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17:09ت م