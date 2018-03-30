مكة المكرمة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسقام قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي بجولة تفقدية لمواقع القوات بمنطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها وذلك بناءً على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، للوقوف على سير العمل وتطوير بيئة العمل وتلمس احتياجات منسوبيها.ونقل اللواء الطويرقي خلال الجولة شكر سموه لمنسوبي القوات من ضباط وأفراد على ما يقدمونه من أعمال لحماية المنشآت البترولية والحيوية، وحثهم على تأدية أعمالهم وتقديم الغالي والنفيس للذود عن مقدرات وطننا الحبيب.من جانبه رفع اللواء حامد الطويرقي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يولونه من دعم للقطاعات الأمنية بشكل عام ولقوات أمن المنشآت على وجه الخصوص، معرباً عن ثقته واعتزازه بتقديم الحماية الأمنية للمنشآت البترولية والحيوية بوطننا الغالي، لتحقيق منظومة أمنية متكاملة مع الجهات الأخرى.// انتهى //17:18ت م