الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الجهات الشريكة، شملت زيارة "1374" منشآة تجارية بمختلف أنشطتها، في مجالات الذهب، والاتصالات، والمستلزمات النسائية، ومنافذ تأجير السيارات، والشقق والفنادق، والمراكز الطبية والمستوصفات.وأسفرت الحملات عن ضبط "321" مخالفة، وإنذار "80" منشأة، والقبض على "7" مخالفين لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.وتنوعت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، بين "83" مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، و"180" مخالفة لقطاع الفنادق والشقق، فيما تم ضبط "6" مخالفات لقطاع الاتصالات، و "48" مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، و "4" مخالفات للأنشطة التجارية المختلفة.وأكد مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيري أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على الهاتف الموحد لخدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق «معاً للرصد» للأجهزة الذكية، لافتاً الانتباه إلى أن مكتب العمل سيتعامل مع هذه البلاغات فوراً لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.// انتهى //17:26ت م