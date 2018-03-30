الطائف 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسشيعت جموع من المصلين بمحافظة الطائف عقب صلاة عصر اليوم بمسجد عبدالله بن العباس، شهيد الواجب العريف أحمد صامل معيض السواط، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي .وتقدم المصلين وكيل محافظة الطائف أحمد بن سعد السميري،ومساعد قائد منطقة الطائف اللواء ركن محسن الشهري، وأهالي المحافظة وعدد من الضباط والأفراد.ونقل السميري تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وتعازي سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد العريف أحمد السواط ، بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الطاهر والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية.وقالوا: "لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس"، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //17:31ت م