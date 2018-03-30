جدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسقام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتورعبدالفتاح بن سليمان مشاط بجوله يوم أمس على صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .واطلع معاليه خلال الجولة على كافة البرامج والتجهيزات الحالية لاستقبال ضيوف الرحمن وفق معايير خدمية عالية وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتقديم جميع الخدمات بسرعة وإتقان، بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة.ونوه معاليه خلال لقائه بالقيادة الميدانية بصالات الحجاج بما تشهده المملكة من نقله نوعية في قطاع العمرة، مشيراً إلى أهمية مواكبة ذلك خلال موسم العمرة للعام الحالي 1439هـ ، الذي يشهد هذه الأيام وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة.ولفت نائب وزير الحج والعمرة الانتباه إلى سعي الوزارة لتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعادة هندسة الإجراءات لتكون إجراءات سهلة وميسرة وتكاملية، وذلك كسباً لرضا الحجاج والمعتمرين والزوار، وبالصورة التي ترتقي لتحقيق معدلات أداء مرتفعة.وقدم معاليه شكره لمختلف العاملين بصالات الحجاج على الجهود المبذولة وتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية منوهاً بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهوله وبما يحقق توجهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - خلال فترة تواجدهم بالديار المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.يذكر أن عدد من المسؤولين بالوزارة والمطار رافقوا معاليه في هذه الجولة، وهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتورعبد العزيز وزان، ورئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن المعيوف، ورئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد الدكتور فاروق بخاري، ومدير فرع الوزارة بجدة مروان السليماني، ومدير إدارة المطار بندر المورعي.// انتهى //17:38ت م