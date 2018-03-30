الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساستنفرت جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لصحة الرياض، بالاستعداد الكامل وزيادة عدد الأطباء والممرضين، لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لمشكلات صحية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.ولفتت "صحة الرياض" الانتباه إلى إنهائها الإجراءات التي تسهم في سرعة استقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار واستيعاب الزيادات المحتملة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بمرض الربو.ونوهت بضرورة التعامل بجدية مع تحذيرات وتنبيهات الهيئة العامة للأصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدني، ذات العلاقة بلزوم أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية، محذرةً المصابين بمرض الربو من خطر التعرض للغبار، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وبعدم مغادرة المنزل وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء، وإتباع إرشادات الطبيب بدقة، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب، وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا.// انتهى //17:45ت م