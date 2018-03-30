الخليل 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مواطنين فلسطينيين وشددت اجراءاتها الأمنية بالبلدة القديمة من الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي .وذكرت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين بعد توقيفهم على الحاجز المعروف بحاجز عبد الذي يبعد عشرات الأمتار عن الحرم الإبراهيمي ونقلتهما إلى جهة مجهولة دون معرفة هويتهما .// انتهى //18:30ت م