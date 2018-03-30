غزة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين اليوم ، بنيران قوات الاحتلال فيما أصيب 356 آخرين بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات المندلعة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة .وأفادت مصادر طبيه في غزة باستشهاد الشبان : وحيد أبو سمور ، محمد كمال النجار ، ومحمود أبو معمر ، ومحمد أبو عمر ، والفتى أحمد إبراهيم عودة ، إضافة إلى إصابة 356 مواطنًا بينهم 10 بحال الخطر الشديد جراء إصابتهم في الأجزاء العلوية من الجسم، ويتلقون العلاج في مختلف مستشفيات القطاع .// انتهى //18:31ت م