عام / استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 356 آخرين بنيران قوات الاحتلال بقطاع غزة
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
غزة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين اليوم ، بنيران قوات الاحتلال فيما أصيب 356 آخرين بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات المندلعة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة .
وأفادت مصادر طبيه في غزة باستشهاد الشبان : وحيد أبو سمور ، محمد كمال النجار ، ومحمود أبو معمر ، ومحمد أبو عمر ، والفتى أحمد إبراهيم عودة ، إضافة إلى إصابة 356 مواطنًا بينهم 10 بحال الخطر الشديد جراء إصابتهم في الأجزاء العلوية من الجسم، ويتلقون العلاج في مختلف مستشفيات القطاع .
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18:31ت م