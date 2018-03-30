عمّان 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأنهت البورصة الأردنية تعاملات هذا الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.57 في المئة ، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 2233.3 نقطة مقارنة مع 2220.6 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع .وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان حوالي 8.9 مليون دينار مقارنة مع 5.0 مليون دينار للأسبوع السابق ، وبنسبة ارتفاع 76.1 في المئة .كما بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 44.4 مليون دينار مقارنة مع 25.2مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 34.4 مليون سهم، نفذت من خلال 14962 عقدًا .// انتهى //18:31ت م