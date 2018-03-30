عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسحذرت الحكومة اليمنية من مخاطر قيام مليشيا الحوثي ‏الانقلابية الموالية لإيران بعقد اتفاق لبيع النفط الخام ‏الخفيف المخزون في خط لنقل النقط من حقول الإنتاج ‏في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء التصدير ‏العام في رأس بالبحر الأحمر غرب اليمن. ‏وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إن ‏هذا الإجراء الذي قامت بها المليشيا مع الاتحاد ‏التعاوني الزراعي اليمني يندرج ضمن سياسات ‏النهب المنظم للمال العام ويمثل تدميرًا للبنية التحتية ‏للبلد .‏وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ‏إلى أن الاعتداء السافر على كميات النفط الخام سيؤدي ‏إلى إهلاك خط الأنبوب وعجز الدولة عن تصدير النفط ‏الخام بعد إعادة الإنتاج من البلوكات النفطية وهو ما ‏سيكلف البلد عشرات الملايين من الدولارات لإعادة ‏تأهيل وصيانة الأنبوب. ‏وأوضح الوزير اليمني، أن مجاميع مسلحة تابعة ‏للمليشيات الانقلابية اقتحمت محطة تخفيف الضغط ‏على خط أنبوب صافر في منطقة رأس عيسى في ‏الحديدة، وقامت بطرد موظفي شركة صافر واختطاف ‏ثلاثة منهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ونهب محتويات ‏المحطة وذلك توطئة للبدء بعملية سحب كميات النفط ‏الخام من داخل الأنبوب .// انتهى //18:32ت م