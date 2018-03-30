اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.16 %
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة أي ما يعادل 70 نقطة ، وأقفل عند مستوى 45560 نقطة .
وبلغت كمية التداول 109224690 سهمًا نفذت في 357 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 146 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 194 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة .
وسيطرت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة على التداول الإيجابي في البورصة .
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