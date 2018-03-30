إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة أي ما يعادل 70 نقطة ، وأقفل عند مستوى 45560 نقطة .وبلغت كمية التداول 109224690 سهمًا نفذت في 357 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 146 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 194 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة .وسيطرت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة على التداول الإيجابي في البورصة .// انتهى //18:45ت م