الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسوحدت وزارة التعليم إجراءات حركة النقل عبر بوابة "نور" ضمن جهودها الرامية إلى توحيد البرامج الإلكترونية بالإدارات التعليمية، إذ أصدرت الوزارة تعميماً بإجراءات حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية؛ بالإضافة إلى إجراءات تحديث بيانات جميع شاغلي و شاغلات الوظائف التعليمية.ووجه التعميم بتقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى تندرج تحتها شرائح صغرى تنتمي إليها المدارس، وبحسب التعميم الجديد فإن المدارس سترتب حسب الأفضلية على مستوى كل قطاع، كم سيتم ربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل، وربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها.وبينت الوزارة أن فتح النظام لإدخال رغبات النقل ستبدأ يوم الأحد الموافق 15 - 30 / 7 / 1439هـ، حيث أتمت الوزارة إجراءات التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون المعلمين وإدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم بما يضمن تسهيل إجراءات ومتطلبات تنفيذ حركة النقل الداخلي.// انتهى //18:48ت م