مرسيليا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسيلتقي فريق مرسيليا مع مضيفه ديجون العاشر غدا السبت في افتتاح الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن ليون الرابع الذي يخوض اختبارا سهلا بعد غد الاحد أمام تولوز السابع عشر .ويلعب الاحد أيضا فريق غانغان مع بوردو، وليل مع اميان، ونانت مع سانت اتيان، وستراسبورغ مع متز، وتروا مع نيس، وكاين مع مونبلييه، على أن تختتم الأربعاء المقبل بلقاء رين مع موناكو ، أما متصدر الترتيب باريس سان جرمان، فخاض مباراته في هذه الجولة في 14 مارس الماضي ضد انجيه ، وفاز عليه بنتيجة 2-1.// انتهى //18:49ت م