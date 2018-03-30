نجران 13 رجب 1439هـ الموافق 30 ماس 2018م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية مساء أمس، احتفالاً بعنوان "بصمة وفاء"، لبنات الشهداء والفائزات في مسابقة وزارة التعليم "تدبّر" للقرآن الكريم والسنة النبوية، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء الشهراني ومديرات الإدارات وقائدات المدارس وأسر شهداء الواجب.وأوضحت الشهراني في كلمة لها خلال الاحتفال، أن دماء شهداء الوطن الطاهرة وسام على صدر كل مواطن وذكراهم تاج يحمل فوق الرؤوس، مشيرة إلى أنهم فرسان هذا الوطن وأبطاله وصفوة رجاله، وما تركوا خلفهم من أهل هم أمانة عظيمة في أعناقنا، وتكريمهم شرف لنا.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تضمنت أنشودة ترحيبية، وقصيدة شعرية، ومشهد تمثيلي قدمته طالبات ثانوية التحفيظ الثانية،وتكريم بنات الشهداء والفائزات بمسابقة "تدبّر" والمشاركات في الاحتفال.// انتهى //19:09ت م