عام / كلية المجتمع بجامعة نجران تدرّب الطالبات على "الايجابية وقوة التفكير"
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
نجران 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واس
نفذت لجنة تنمية المهارات بكلية المجتمع "بنات" بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "الايجابية وقوة التفكير"، وذلك بمقر الكلية.
وتناولت الدورة التي تضمنت عرضاً مرئياً عن الايجابية والمبادرة، العديد من المحاور منها، ماهية الايجابية، والارتباط بين السلوك والأفكار والعادات، إضافة إلى صفات الشخص الايجابي، والمبادئ الأساسية للعصف الذهني، والخرائط الذهنية.
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19:27ت م