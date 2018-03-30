نجران 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واسنفذت لجنة تنمية المهارات بكلية المجتمع "بنات" بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "الايجابية وقوة التفكير"، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الدورة التي تضمنت عرضاً مرئياً عن الايجابية والمبادرة، العديد من المحاور منها، ماهية الايجابية، والارتباط بين السلوك والأفكار والعادات، إضافة إلى صفات الشخص الايجابي، والمبادئ الأساسية للعصف الذهني، والخرائط الذهنية.// انتهى //19:27ت م