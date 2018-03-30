الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسحقق فريق الوحدة بطولة المملكة للجودو والكاتا للناشئين التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم واستمرت يومين .وحل فريق الطائي في مركز الوصافة ، فيما جاء فريقي الاتحاد والدرعية في المركز الثالث، بينما جاءت نتائج بطولة الكاتا المركز الأول لنادي الوحدة والمركز الثاني لنادي الطائي والمركز الثالث للاتحاد، فيما بلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 55 لاعب يمثلون الأندية والهيئات الرياضية الحكومية.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد العريني اللاعبين في ختام فعاليات بطولة المملكة للناشئين ، إلى جانب تكريم طواقم الحكام الذين شاركوا في تحكيم البطولة .من جانبه تحدث رئيس اتحاد الجودو العميد ركن العريني بعد ختام البطولة وقال:" نفتخر بأبطالنا الذي تعدهم بطولات المملكة للمشاركة بصورة قوية في المحافل القارية والدولية، مشيرا إلى أن الفئات العمرية المختلفة تعطي انطباع إلى تنوع البطولات التي ستحققها المملكة في المستقبل بإذن الله".// انتهى //19:57ت م