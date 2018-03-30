الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستوج فريق الرياض ببطولة المملكة لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تغلبه على فريق جدة بنتيجة (60- 56) في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الصالة الرياضية باللجنة الأولمبية السعودية .ولعبت المباراة الختامية ذهاباً وإياباً ولستة جولات، إذ تغلب فريق الرياض في مباراة الذهاب التي لعبت بجدة بنتيجة جولتين مقابل جولة واحدة، وفي الإياب كانت الغلبة لفريق الرياض في الجولة الأولى قبل أن يؤجل فريق جدة الحسم إلى اليوم الجمعة بعد فوزه بالجولة الثانية، ليكون الحسم لمصلحة الرياض الذي تمكن من الفوز بالجولة الأخيرة.وتوج المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب فريق الرياض بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب فريق جدة، كما شهدت المواجهة حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن .// انتهى //19:59ت م