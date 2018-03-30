الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسيحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على ايفرتون غدا في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ويبتعد مانشستر سيتي المتصدر برصيد 81 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد برصيد 16 نقطة ، وقد يحسم اللقب في مواجهته مع الأخير الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد .ويلعب فريق توتنهام الرابع برصيد 61 نقطة مع تشلسي الخامس بـ56 نقطة في قمة مباريات الجولة بعد غد الأحد .ويلتقي غدا فريق مانشستر يونايتد فريق سوانسي سيتي ، ويلتقي كريستال بالاس مع ليفربول، وواتفورد مع بورنموث، ووست بروميتش البيون مع بيرنلي، ووست هام مع ساوثمبتون، ونيوكاسل مع هادرسفيلد، وبرايتون مع ليستر سيتي، وتختتم الجولة بعد غد بلقاء أرسنال مع ستوك سيتي .// انتهى //20:00ت م