الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع فريق الروضة بدرع دوري الدرجة الأولي للموسم الرياضي الحالي 1438-1439هـ، في ختام منافسات الدوري اليوم على صالة هيئة الرياضة بالأحساء، وذلك بعد أن حقق الروضة اللقب برصيد 34 نقطة بفوزه على الهداية السادس بنتيجة (39-32) ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من المسابقة .

وخسر فريق الخويلدية صاحب المركز السابع من التهامي الثاني برصيد 31 نقطة بنتيجة ( 26 - 28 ) ، وفاز فريق النجمة الرابع على القارة الثالث بنتيجة ( 37 - 35 ) .

وفاز فريق الابتسام على هجر بنتيجة ( 27 - 21 ) كذلك فاز الجيل على الهدى بنتيجة ( 43 - 20 ) .

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