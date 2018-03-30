الباحة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018مأكد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة الباحة الدكتور زياد الزايدي أن مشروع الطاقة الشمسية يسجل إحدى القفزات الاقتصادية المعززة لتنوع القطاعات ومصادر الدخل مما يسهم برفع الناتج المحلي وزيادة فرص العمل وإتاحة مجالات دراسية وبحثية متقدمة في الجامعات والمراكز البحثية، واستقطاب فرص استثمارية ضخمة تخدم الطاقة المستدامة وتدعم مكانة المملكة في أوائل دول العالم المنتجة للطاقة و تعزز دورها في اتفاقيات الأمان العالمي البيئي، باغتنام الثروة الطبيعية والمكانة الجغرافية التي حبا الله بها البلاد من باطن الأرض وظاهرها لتصبح السعودية رائدة ومورد عالمي للطاقة الشمسية .وأوضح الزايدي أن الاتفاقية تشكل إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، الذي من المتوقع بحسب المعلن أن يوفر هذا المشروع بما يقدر بـ100 ألف وظيفة ، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر بـ 12 مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أميركي سنوياً.// انتهى //20:16ت م