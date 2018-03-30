الباحة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018مافتتح مدير مكتب التعليم ببلجرشي سعيد بن علي, أمس صالة اللياقة والرشاقة بمتوسطة غامد, ضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع مركز صحي رقم ٢ بالمحافظة.وبدأ الحفل بافتتاح الصالة والاطلاع على مرافقها وأجهزتها, بعد ذلك تم زيارة المتحف المدرسي.وشكر مدير مكتب التعليم ببلجرشي خلال كلمته المساهمين في دعم المدرسة وأهمية تعزيز الشراكة المجتمعية.// انتهى //20:19ت م