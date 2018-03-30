عام / مدير مكتب التعليم ببلجرشي يفتتح صالة اللياقة والرشاقة بمتوسطة غامد
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
الباحة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م
افتتح مدير مكتب التعليم ببلجرشي سعيد بن علي, أمس صالة اللياقة والرشاقة بمتوسطة غامد, ضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع مركز صحي رقم ٢ بالمحافظة.
وبدأ الحفل بافتتاح الصالة والاطلاع على مرافقها وأجهزتها, بعد ذلك تم زيارة المتحف المدرسي.
وشكر مدير مكتب التعليم ببلجرشي خلال كلمته المساهمين في دعم المدرسة وأهمية تعزيز الشراكة المجتمعية.
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20:19ت م