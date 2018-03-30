سياسي / سفير المملكة لدى المغرب يستقبل سفير دولة الإمارات بالمغرب
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
الرباط 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة ، اليوم بمقر السفارة في الرباط ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة علي سالم الكعبي .
وتناول الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بينهما وسبل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .
كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز التطورات على الساحة السياسية .
// انتهى //
20:20ت م