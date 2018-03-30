الرباط 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة ، اليوم بمقر السفارة في الرباط ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة علي سالم الكعبي .وتناول الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بينهما وسبل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز التطورات على الساحة السياسية .// انتهى //20:20ت م