تبوك 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مشتركي الغرفة والمجددين اشتراكاتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالث, يوم الأحد القادم, بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة بتبوك.وأوضحت غرفة تبوك أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام 2018 وتقرير نشاط الغرفة عن عام 2017 وتقرير مراقب الحسابات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017م.وبينت الغرفة أن حضور اجتماع الجمعية يعد حق شخصي للمشترك بالغرفة ولا يجوز التوكيل فيه بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وفيما يخص الشركات فيحق لمدير الشركة الحضور أو من ينيبه.// انتهى //20:23ت م