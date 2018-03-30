بريدة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ، ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس, ورشة عمل للملكية الفكرية وبراءات الاختراع ، بالتعاون مع برنامج " بادر " لحضانات التقنية ، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الإستراتيجي بغرفة القصيم المهندس عطا الله بن عبد الله الدخيل وعدد من المسئولين في فرع البرنامج بالقصيم .وتضمنت الورشة التي أقيمت في المركز الرئيس للغرفة بمدينة بريدة وقدمها مدير خدمات المخترعين في برنامج " بادر " إبراهيم بن عبدالمحسن المفرج كيفية تحويل الفكرة الوليدة إلى براءة اختراع ومشروع استثماري تجاري في عدد من المجالات التقنية والخدمية والأدبية ، إضافة إلى الفروقات بين الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والالتباس الحاصل فيها في بعض الأنشطة التجارية.وتحدث المفرج خلال الورشة عن آليات وشروط تقديم طلب الحصول على البراءة و الرسوم التي تتطلبها ومدد حمايتها القانونية في بلد منحها ، مشيرا إلى أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو استخدام العلامة التجارية دون ترخيص من صاحبها يعد من المخالفات التي تستوجب المسائلة القانونية, مؤكدا أن الهدف من الحصول على البراءة هو تطوير التقنية وخدمة الإنسانية .// انتهى //20:30ت م