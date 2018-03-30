ميامي 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستأهل الألماني الكسندر زفيريف إلى نصف نهائي دورة ميامي الأميركية لكرة المضرب بفوزه على الكرواتي بورنا تسوريتش بنتيجة (6-4 و6-4) .ويلتقي الألماني الكسندر المصنف رابعا في الدورة وخامسا عالميا، مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف السادس عشر في الدور المقبل .وفي نصف النهائي الآخر، يلعب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس مع الأميركي جون ايسنر الرابع عشر .// انتهى //20:32ت م