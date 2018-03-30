رياضي / دورة ميامي لكرة المضرب : الألماني زفيريف يتأهل إلى نصف النهائي
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
ميامي 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
تأهل الألماني الكسندر زفيريف إلى نصف نهائي دورة ميامي الأميركية لكرة المضرب بفوزه على الكرواتي بورنا تسوريتش بنتيجة (6-4 و6-4) .
ويلتقي الألماني الكسندر المصنف رابعا في الدورة وخامسا عالميا، مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف السادس عشر في الدور المقبل .
وفي نصف النهائي الآخر، يلعب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس مع الأميركي جون ايسنر الرابع عشر .
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20:32ت م