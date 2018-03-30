رياضي / نصر حسين داي يتقدم للمركز الثالث بالدوري الجزائري لكرة القدم
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
الجزائر 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
تقدم فريق نصر حسين داي إلى المركز الثالث مؤقتا، بعد تغلبه على مضيفه اتحاد بلعباس بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 24 من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم .
ورفع نصر حسين داي رصيده إلى 38 نقطة ليلتحق باتحاد الجزائر في المركز الثالث، فيما توقف رصيد اتحاد بلعباس عند 29 نقطة في المركز التاسع .
وأنعش فريق دفاع تاجنانت آماله في البقاء، بعدما تغلب على ضيفه شبيبة الساورة بهدفين دون رد .
وحسم التعادل بين اتحاد بسكرة بضيفه شبيبة القبائل بهدف لكل منهما ، ليبقى الفريقان جنبا إلى جنب في المركز الثالث عشر وفي رصيدهما 23 نقطة.
وتغلب فريق شباب بلوزداد على ضيفه اتحاد الجزائر بهدف دون رد .
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20:33ت م