الجزائر 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستقدم فريق نصر حسين داي إلى المركز الثالث مؤقتا، بعد تغلبه على مضيفه اتحاد بلعباس بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 24 من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم .ورفع نصر حسين داي رصيده إلى 38 نقطة ليلتحق باتحاد الجزائر في المركز الثالث، فيما توقف رصيد اتحاد بلعباس عند 29 نقطة في المركز التاسع .وأنعش فريق دفاع تاجنانت آماله في البقاء، بعدما تغلب على ضيفه شبيبة الساورة بهدفين دون رد .وحسم التعادل بين اتحاد بسكرة بضيفه شبيبة القبائل بهدف لكل منهما ، ليبقى الفريقان جنبا إلى جنب في المركز الثالث عشر وفي رصيدهما 23 نقطة.وتغلب فريق شباب بلوزداد على ضيفه اتحاد الجزائر بهدف دون رد .// انتهى //20:33ت م