الدمام 13 رجب 1439 هــ الموافق 30 مارس 2018 م واسدعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ، المواطنين والمقيمين المبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم (997) ، عند حدوث أي عارض صحي ، وخاصة الذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية مساء اليوم، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على المنطقة.وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية ، الجاهزية التامة للمراكز الإسعافية بالإضافة لغرف العمليات ، لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية "997" عند حوث أي طارئ، كما دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بالحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية ونصحتهم بعدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة للحفاظ على سلامتهم .وأهابت الهيئة قائدي المركبات بالالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه .// انتهى //20:39ت م