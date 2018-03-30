المحرق 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واسواصل معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بأرض قلعة عراد بمدينة المحرق ، فعالياته وبرامجه وأنشطته في يومه الثالث ، بمشاركة متميزة من المملكة العربية السعودية - ضيف شرف المعرض - ، وتواجد أكثر من 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية وفكرية محلية وعربية وعالمية تمثل 26 دولة.وتضمنت فعاليات المعرض اليوم عقد ورش عمل متنوعة ، وأمسية "رواية الحكايات" ، وأمسية ثقافية بعنوان "أطياف" ، وتوقيع عدد من الكتب ، وعدد من الأنشطة اليومية الأخرى .وشهد جناح المملكة العربية السعودية - ضيف شرف المعرض - توافد عدد كبير من زوار المعرض الذين شاهدوا ما يتضمنه الجناح من أركان ومعروضات والصور التاريخية لقادة البلدين الشقيقين ، إلى جانب ركن الواقع المعزز ، وركن إصدارات الكتّاب السعوديين ، وغيرها من الأركان والأنشطة والبرامج.وأقام جناح المملكة محاضرة بعنوان " الكتاب الجدد وتحديات النشر" قدمها شتيوي الغيثي والدكتورة شيمة الشمري ، في قاعة الفعاليات بالمعرض ، وسط حضور جماهيري مميز ، تناولا خلالها التحديات التي تواجه الكتاب المعاصرين ، والمنافسة ما بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي ، والقرصنة الأدبية ، وعدد من المحاور الأخرى ، كما أقام جناح المملكة حفل موسيقي لفرقة "نغم" السعودية.فيما ينظم الجناح مساء غد ندوة بعنوان "تجربة السينما في المملكة العربية السعودية" يقدمها الدكتور فهد اليحيا ، في قاعة الفعاليات بالمعرض.// انتهى //20:49ت م