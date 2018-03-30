الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسحذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من لديهم حساسية أو من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية المثيرة للأتربة التي تتعرض لها بعض مدن المملكة .وأوضح قسم التثقيف الصحي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن التقلبات الجوية المثيرة للغبار تؤثر على مرضى العيون وتزداد مع تعرضهم للأتربة، داعيًا من لديه حساسية في العين أو أجريت له عملية جراحية حديثا يفضل أن يتجنب الخروج إلا للضرورة أثناء التقلبات الجوية .وأفاد أنه في حال الخروج يفضل استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان، و الإهتمام بغسل العينين بالماء البارد إذا تعرضت لذرات الغبار، وفي حال شعور المريض بألم أو حرقه في العين يجب استخدام القطرات المرطبة مع تجنب استخدام اليد لحك العين حتى لا تتسبب حبات الرمل والأتربة بإحداث خدوش على سطح القرنية التي قد تؤدي إلى التهاب العين.// انتهى //21:01ت م