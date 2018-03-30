جدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسانطلقت في مركز جده للمنتديات والفعاليات، اليوم، الدورة الأولى للمعرض الدولي لأجواء القهوة والشوكولاته، وسط حضور لافت من الزوار، الذين حرصوا على الحضور لحظة تدشين المعرض لفعالياته، للاستمتاع والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تتضمنها تلك الفعاليات.وتنوعت المشاركات في المعرض، الذي يستمر لأربعة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجي القهوة والشوكولاتة.وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض بوصفه منصة جديدة في محافظة جدة، ونافذة مهمة للدخول للسوق السعودية، المصنفة من أهم الأسواق العالمية في هذا المجال الاستثماري.وحظيت فعالية متحف القهوة بإقبال جيد في أول أيام المعرض من قبل الزوار من سكان وزوار جدة، والجالية الأجنبية المتواجدة في المحافظة، ومن مختلف وسائل الإعلام، بغية التعرف على تاريخ هذا المشروب العالمي والأدوات القديمة المستخدمة في إعداده خلال العصور الفائتة.ويتيح المعرض جملة من الفرص الاقتصادية الوطنية، من خلال استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة، ومنح مساحة للراغبين من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين في هذا المجال إمكانية عقد اتفاقيات مع الشركات والمصانع العالمية المشاركة بالمعرض والعكس.ويقدم المعرض فرصاً استثمارية لشباب وشابات سعوديين في هذه القطاع الحيوي، ممن يتطلعون لخوض الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي، الذي أوضحت إن مستقبل هذا النشاط التجاري مشرق، استناداً للإحصائيات أبرزت أن مبيعات منتجات القهوة والشوكولاتة في المملكة جيدة وملفتة، لذا يأمل رواد الأعمال أن يكون لهم دور في وضع المملكة على خارطة الدول المنتجة لسلعتي القهوة والشوكولاتة، وبما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لاسيما وأنه يوجد في المملكة أكثر 70 ألف شجرة من أجود أنواع البن بالعالم تزين جبال جازان ترافقها أشجار الكاكاو التي نجحت هيئة وتطوير محافظة فيفاء بزراعتها في أول تجربة على مستوى العالم العربي، بهدف الوصول بهذا المنتج إلى العالمية لتحقيق دخل اقتصادي وتنموي للمملكة.يذكر أن من بين فعاليات المعرض لهذا العام إلى جانب ورش العمل المقرر انطلاقها غدًا، ومسابقة الرسم بالحليب، بالإضافة إلى فعاليات للطفل المتضمنة مرسم ومسابقات وألعاب خفيفة.// انتهى //21:15ت م