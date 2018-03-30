القاهرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التعامل الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية مع المظاهرات التي انطلقت في غزة اليوم لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض مما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين في قطاع غزة.وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم أن الاحتلال يتحمل المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، مشددا على أن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.// انتهى //21:29ت م