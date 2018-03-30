عمان 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسدانت الأردن اليوم التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة لإحياء ذكرى يوم الأرض.وحمّل وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا جرى في قطاع غزة اليوم، نتيجة لانتهاك إسرائيل لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض.// انتهى //21:30ت م