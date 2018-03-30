القاهرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأدان الأزهر بشدة قمع قوات الاحتلال الصهيوني اليوم للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ (يوم الأرض) مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.وشدد الأزهر في بيان على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.// انتهى //21:30ت م