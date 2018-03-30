الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسيجري المنتخب السعودي للمبارزة للشباب والناشئين غداً ، تدريبه الأخير في مركز كاتوليكا الرياضي في مدينة فيرونا الايطالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 و17 عامًا، والتي ستنطلق بعد غدٍ الأحد.وخضعت أدوات المبارزة للمنتخب السعودي اليوم للفحص التي شملت على (القناع والسلاح وصدرية الحماية والسلك الكهربائي وسلك القناع والقفازات والجاكيت والبنطلون)، ليجري بعدها الأخضر اليوم تدريبات شملت على تفكيك العضلات ودروس فنية فردية بإشراف المدربين فؤاد الناصري ومحمد بن عزيزة وحسام الدين مصطفى، واخصائي اللياقةالبدنية والتغذية مشاري الدليمي وبمتابعة من عبدالله السنيد رئيس الوفد.وسيستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمنافسات سلاح المبارزة (الابيه) بمشاركة فيصل عابد وسلطان العميري وحسين الطويل، فيما تنطلق منافسات سلاح السيف (السيبر) الأربعاء المقبل ويشارك فيها عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني ، فيما ستنطلق منافسات الشيش (الفويل) السبت المقبل بمشاركة علي البنعلي وعبدالملك الأومير.//انتهى //21:32ت م