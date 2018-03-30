جدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الاهتمام الكبير في كل ما هو في مصلحة المواطن .

وقال سموه خلال رعايته مساء اليوم لإطلاق قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية على الواجهة البحرية الجديدة بجدة : " أشاهد اليوم هذه الروح الوطنية التي تجلت في هذا الاستعراض الكبير لجميع من شارك ومن ساهم ومن سوف يشارك مستقبلاً في هذه التظاهرة الحضارية الكبيرة ليس في مدينة جدة فقط وإنما هي تعبر عن مشاعر المواطن في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة .

ونوه الأمير خالد الفيصل بالجهود الكبيرة التي بذلت في الملتقى لهذا العام والتقدم والتطور في جميع مرافقه في جميع اللقاءات والاجتماعات والمنتديات التي أثرت الفكر السعودي بهذا الاهتمام الثقافي لمنطقة مكة المكرمة, سائلا الله عز وجل التطور للملتقى وما يصاحبه من استعراض خلال الأعوام القادمة ليكون معبراً عن المستوى الثقافي والفكري والوطني للمواطن السعودي، مقدما شكره لوسائل الإعلام التي صاحبت وشاركت في نشر هذه التظاهرة الفكرية الثقافية السعودية العربية الإسلامية متمنيا التوفيق للجميع.

وكانت قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية قد بدأت استعراضها أمام سمو أمير منطقة مكة المكرمة بمسيرة للمركبات والمشاة بمشاركة 5 محافظات من المنطقة, و 58 جهة حكومية وأهلية ونحو 500 متطوع أداروا القافلة يتقدمها فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقه مكة المكرمة وتحمل رسالة قيمه لتعزيز اهميه الرياضة وعنوان رسالتهم " كن رياضيا نشيطا " وشارك فيها المشاة إضافة إلى الدراجات الهوائية تحت عنوان " لنصبح مجتمع رياضي وصحي قدوة " .

كما شارك في مسيرة القافلة, مديرية الشئون الصحية بجدة ممثله في إدارة التوعية الصحية للتعبير عن أهمية الرياضة للصحة بمشاركة الكوادر الصحية التي صنعت المبادرات بملتقى مكة الثقافي, وكذلك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتحمل رسالة " خيرنا في شبابنا " وشاركت فيها العديد من الكليات والمعاهد الصناعية لتعزيز مفهوم المهن والحرف بين الشباب.

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وقدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة خلال القافلة, رسالتين, الأولى "مستقبل وطن تبنيه معا" وتهدف هذه الرسالة إلى ترسيخ العمل المعني للشباب السعودي في قطاع الفندقة والسياحة , والرسالة الثانية " لا تترك أثر لسياحه ممتعة وبيئة جميلة " التي تهدف إلى تعزيز الحفظ على البيئة لنعم الإنسان بجمال المكان عبارة عن مجموعة من السيارات التراثية والتي كانت وسيلة المواصلات وتعبر عن ربط الماضي بالحاضر.كما شارك القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء برسالة عنوانها " نعمل بإتقان من أجلكم" وشارك بها عدد من المهندسين والفنيين السعوديين, بالإضافة لمشاركة مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة برسالة " السلامة أسلوب حياة " التي تعزز مفهوم السلامة العامة وشارك بها تشكيلات من منسوبي الدفاع المدني.اما القافلة البرية للمركبات فتقدمهم إدارة مرور محافظه جدة برسالة " معا لقياده آمنه .. حياتك تهمنا", من خلال مجموعة شاركونا الطريق وهوا فريق متخصص بالتوعية بالسلامة المرورية ويحمل علم القافلة " كيف نكون قدوة ", بالإضافة لمركبة أخرى رسالتها " قادتنا قدوتنا " فيما شاركت شرطه منطقة مكة المكرمة من خلال رسالتهم ( شهداء الواجب خير قدوه للدفاع عن الوطن وشهدائنا هم فخرنا), باستعراض للدوريات الأمنية بمحافظة جده ورسالتهم " امن واحد مجتمع واحد".وشملت مشاركة المديرية العامة لمكافحه المخدرات بمنطقه مكة المكرمة برسالة " قادرون على الخروج من ظلام الالم الى نور الامل " والمديرية العامة للسجون بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم " اطلق ابداعك" وتهدف الى تأهيل النزلاء واكسابهم مهارات فنيه ومهنيه, ومجموعه فرق الدرجات النارية ورسالتهم " لنكن قدوه بالتزامنا بالأنظمة", ثم شارك نادي ملاك هارلي بجده ورسالتهم " نحن قدوه بقيادتنا الأمنه والتزمنا" فريق المتحدون ورسالتهم ( نكون قدوه بالحفاظ على سلامتنا), فريق فرسان جده ورسالتهم " القدوة رساله مجتمعية", وفريق الحجاز بايكرز ورسالتهم "لنكن قدوة بالتزامنا بالقوانين " .وفي قطاع التعليم شاركت عدد من إدارات التعليم بمحافظات المنطقة, يتقدمهم إداره التعليم بمحافظه الليث ورسالتهم " المحافظة على الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية" , وإدارة التعليم بمحافظه جدة ورسالتهم "صناعة القيادات الشابة والقائد القدوة ", وإدارة تعليم الطائف والتعليم بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم " كيف نكون قدوه " وادارة التعليم بمنطقه القنفذة ورسالتهم " واعي لتعزيز الهوية الوطنية " والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم " خيرنا في شبابنا", وجامعة الملك عبدالعزيز ورسالتهم " الحي القدوة" وجامعة أم القرى ورسالتهم "الطالب القدوة", وجامعه جدة ورسالتهم "بيئتي الخضراء" ودار الحكمة ورسالتهم "المعلم القدوة " وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجده ورسالتهم " رعايتهم واجبنا " وهي مبادرة لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر, وكلية البترجي الطبية ورسالتهم " أسوة حسنة " وجامعة عفت ورسالتهم " سفيرات العلم والمعرفة" .وشاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برسالة " أصبحنا أقرب إليك " من خلال بنك الدم المتنقل وكذلك المستشفى المتنقل, فيما شاركت مديرية الشؤون الصحية بجدة ورسالتهم " صحتك تهمنا " وبعيادة متنقلة للوصول بالخدمات الصحية لأكبر عدد من المستفيدين, وشركة النهدي الطبية ورسالتهم " قافلة الأمل " وهي عبارة عن مركبات طبية متنقلة تقدم نصائح طبية وارشادات توعوية كأحد المبادرات للارتقاء بمنظمة الرعاية الصحية .// يتبع //21:45ت م

وشارك البريد السعودي بمنطقة مكة المكرمة في القافلة بمكتب متكامل لخدمة متنقلة للحجاج والمعتمرين في مواقعهم والمديرية العامة للجوازات بالمنطقة ورسالتهم " تطور ونصل إليكم " بمركبة خاصة بخدمات الجوازات الإلكترونية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, وفرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم " حضارتنا.. ثقافة ", والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورسالتهم " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا", وأمانة العاصمة المقدسة ورسالتهم " نسعى للتميز في تقديم خدمات بلدية بأعلى معايير الجودة لنكن قدوة" , والغرفة التجارية الصناعية بالطائف ورسالتهم "عطاء" وهو أحد البرامج لدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر لدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة, ووزارة الحج والعمرة ورسالتهم " كن عوناً" وهو برنامج تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن.كما شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم "خليك واعي" وهي مبادرة للتوعية التجارية, ووزارة العدل بمركبة متنقلة لتقديم الخدمات الفورية للمستفيدين, وفرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم " نأتي إليك" وبمركبة متنقلة لتقديم الخدمات المباشرة, والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورسالتهم "نرصد ونحمي لحاضرنا ومستقبلهم" وشركة أرامكو السعودية ورسالتهم " قافلة السلامة المرورية " وهي عبارة عن مركبة متنقلة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية, والقطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء ورسالتهم "خدماتنا بين يديك" للتعريف بالخدمات الالكترونية, وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم "تعرّف)" للتوعية بالجرائم المعلوماتية وخطورتها, والخطوط الجوية العربية السعودية ورسالتهم " كفيتو ووفيتو " وهي عرفانا بتضحيات ودعم ومساندة لجنودنا البواسل المرابطين في كافة المواقع باعتبارهم النموذج القدوة, و مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، " لنبتسم معاً في مطار الملك عبد العزيز" لتعزيز ثقافة الابتسامة لمنسوبي المطار.وشاركت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وكانت رسالتهم "السلامة أسلوب حياة" وهي عبارة عن عربة القيادة الميدانية تعرض مبادرة السلامة في المحافظات, وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم " اتصالك المبكر يساهم في إنقاذ أخطر الحالات".// انتهى //21:45ت م