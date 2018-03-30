الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بجراحة الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم, مريضة أربعينية من مرض نادر ومزمن منذ صغرها عبارة عن عيب خلقي بالجهاز الهضمي والحجاب الحاجز تمثل في التفاف المعدة حول نفسها (stomach volvulus) وارتفاعها مع القولون والأمعاء داخل تجويف الصدر الأيسر .وأوضحت المدينة، أن المريضة تعاني من شلل عام، وتتلقى الرعاية التأهيلية، وعند حضروها كانت تعاني من عدم تقبل الطعام الصلب والاستفراغ الدائم لفترة طويلة, مشيرة إلى أن المريضة خضعت لفحوصات إشعاعية أظهرت وجود العيب الخلقي والتفاف المعدة وارتفاعها مع القولون والأمعاء والطحال إلى فجوة الحجاب الحاجز؛ مما أدى لانسداد جزئي بالمعدة وصغر حجم الرئة المجاورة.وبينت المدينة أنه تم تجهيز المريضة بشكل عاجل تحت إشراف استشاري جراحة مناظير الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم الدكتور مهدي البندر وفريق من جراحة الصدر ، حيث تم إصلاح الفتق بالحجاب الحاجز وإرجاع الأمعاء والمعدة والطحال بشكلها الطبيعي داخل تجويف البطن, وقد تكللت العملية بالنجاح، والمريضة في حالة صحية جيدة وعاودت التغذية بشكل طبيعي وتستعد للخروج خلال الأيام القليلة القادمة.// انتهي //22:39ت م