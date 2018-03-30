الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسنظمت وزارة المالية مؤخرا، مجموعة من ورش العمل بعنوان (الورش التعريفية عن ارشادات التحضير لإعداد الميزانية واستخدام الأدوات المساندة)، ضمن مراحل إعداد الميزانية العامة للعام المالي 2019م.وقدم الورش التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، كادر من منسوبي وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، ووكالة الوزارة للإيرادات في وزارة المالية، استهدفت ما يزيد عن 450 جهة حكومية من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في المملكة، وقد تجاوز عدد الحضور 1000 من منسوبي تلك الجهات والمختصين في إعداد ميزانياتها السنوية.بدوره، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، رئيس اللجنة التوجيهية لإعداد الميزانية العامة للعام المالي 2019م، ياسر بن محمد القهيدان أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش إلى تحسين بناء التقديرات والخطط المالية المعدة من قبل الجهات الحكومية، للإسهام في تحقيق أعلى نسبة في كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان التزام الجهات الحكومية بالمستهدفات المالية وسقوف الإنفاق وفق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.يذكر أن وزارة المالية بدأت منذ العام المالي السابق باتخاذ إجراءات تطويرية لعملية إعداد الميزانية العامة للدولة باتباع أفضل الممارسات المتبعة عالميا، شملت إجراءات حوكمة عملية إعداد الميزانية، والشفافية، ورفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، وضمن رؤية هادفة إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //22:44ت م