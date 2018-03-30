الرياض 13 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارتن فيتشكارا رئيس جمهورية البيرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية البيرو.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //23:05ت م