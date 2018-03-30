الرياض 13 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارتن فيتشكارا رئيس جمهورية البيرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية البيرو.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //23:06ت م