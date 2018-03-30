جدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا شطر الطالبات بمحافظة جدة ، أمس معرض أيام الأعمال بعنوان "معا لغد أفضل" ، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة ، وذلك بمقر الجامعة في جدة .وشملت فعاليات المعرض التي تهدف إلى عرض مشاريع التخرج الخاصة بالطالبات ، على العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية المجانية, بالإضافة إلى تقديم المعرض حزمة من العروض الاجتماعية التي تقدمها الكلية لفتيات المجتمع ، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين البارزين والشركات الوطنية المتخصصة في هذا الشأن .وعدّت عميدة الكلية يسرى جمجوم الفعالية فرصة رائعة لخلق تواصل بين الشركات الرائدة والطالبات في مجال إدارة الأعمال ، مشيرة إلى أن المعرض أتاح الفرصة للطالبات لعرض مشاريعهن المتميزة في تخصصات الجامعة المختلفة .// انتهى //23:14ت م