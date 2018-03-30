الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستأهل فريق الفيصلي للمرة الأولى في تاريخه للمباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه على الأهلي بهدف دون رد اليوم ضمن الدور النصف النهائي من المسابقة .وسجل هدف الفيصلي لاعبه زي إدواردو في الدقيقة 77 ، حيث احتسب الهدف بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو التي أوضحت أن الكرة عبرت المرمى ليعلن عن تقدم الفيصلي بالهدف الأول ، حيث لأول مره تستخدم هذه التقنية ، لينتظر بذلك الفيصلي الفريق الفائز من مباراة الباطن والاتحاد .// انتهى //23:16ت م