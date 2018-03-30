الرباط 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني، خورخي فاوري الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وبحث الجانبان التعاون الثنائي لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين كما ناقشا السبل الكفيلة بتنسيق العمل على المستوى الدولي والمتعدد الأطراف.// انتهى //23:19ت م