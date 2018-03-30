عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 ‏م واسأحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معاركه ‏التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.‏وقال مصدر ميداني إن الجيش وبإسناد من مقاتلات ‏التحالف العربي فرض سيطرته على مرتفعات جبلية ‏إستراتيجية واقعة شمالي محافظة لحج، وجنوبي ‏محافظة تعز.‏وأضاف أن قوات الجيش حررت منطقة المرخام ‏الواقعة ضمن المرتفعات الجبلية بين مدينتي الشريجة ‏والراهدة.‏وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومقر ‏قيادتها المركزية عدن، النقيب محمد النقيب أن قوات ‏الجيش تمكنت من استكمال تطهير محيط جبل شيفان ‏الاستراتيجي بالكامل.‏وأشار النقيب في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ إلى أن الجيش يواصل ‏التقدم باتجاه منطقة اللصب، القريبة من مدينة الراهدة، ‏وتمكن من تحرير مرتفعات القردوف الخمس المطلة ‏على الطريق الرئيس الرابط بين الراهدة والشريجة.‏// انتهى //23:29ت م