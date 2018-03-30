سياسي / الجيش اليمني يسيطر على مناطق حاكمة في ‏شمالي لحج وجنوب تعز

الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
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عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 ‏م واس
أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معاركه ‏التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.‏
وقال مصدر ميداني إن الجيش وبإسناد من مقاتلات ‏التحالف العربي فرض سيطرته على مرتفعات جبلية ‏إستراتيجية واقعة شمالي محافظة لحج، وجنوبي ‏محافظة تعز.‏
وأضاف أن قوات الجيش حررت منطقة المرخام ‏الواقعة ضمن المرتفعات الجبلية بين مدينتي الشريجة ‏والراهدة.‏
وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومقر ‏قيادتها المركزية عدن، النقيب محمد النقيب أن قوات ‏الجيش تمكنت من استكمال تطهير محيط جبل شيفان ‏الاستراتيجي بالكامل.‏
وأشار النقيب في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ إلى أن الجيش يواصل ‏التقدم باتجاه منطقة اللصب، القريبة من مدينة الراهدة، ‏وتمكن من تحرير مرتفعات القردوف الخمس المطلة ‏على الطريق الرئيس الرابط بين الراهدة والشريجة.‏
// انتهى //
23:29ت م