رام الله 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي : إن دولة فلسطين تقدمت بشكل فوري بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف وإدانة المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.وقدم المالكي في بيان اليوم شكره لدولة الكويت لسرعة التحرك وتقديم الطلب العاجل لعقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، مضيفا أن المسؤولية الرئيسية تقع على كاهل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتحرك فورا لوقف هذه المجزرة وإدانة دولة الاحتلال على استخدامها الرصاص الحي بهدف قتل الفلسطينيين العزل الذين لم يقوموا بأكثر من الوقوف بشكل سلمي للتعبير عن تمسكهم بأرضهم وقدسيتها وحمايتها".وقال: "هذه الجريمة التي ما زال يمعن الجيش الإسرائيلي في تنفيذها عن سبق إصرار، تعتبر جريمة حرب وتستحق ليس فقط الإدانة، وانما إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال"، مؤكدًا أن دولة فلسطين تطالب بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الأعزل.// انتهى //23:30ت م