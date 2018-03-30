رام الله 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسحمّل رئيس دولة فلسطين محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم، والجرحى بنيران جيش الاحتلال، في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء ذكرى الأرض.وطالب الرئيس الفلسطيني في كلمة له اليوم الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد.وقال إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.وأكد أن رسالة الشعب الفلسطيني اليوم في كل أماكن تواجده أثبتت للقاصي والداني أن أية مشاريع تصفوية لن تمر، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى فلسطينية عربية.// انتهى //23:52ت م