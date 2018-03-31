الكويت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأن دولة الكويت وقد تابعت بألم بالغ أنباء الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية ومنتهكة كافة القواعد والأعراف الدولية ومقوضة لكافة جهود السلام في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر قوله إن دولة الكويت وانطلاقًا من مسؤولياتها حيال قضايا أمتها العربية والإسلامية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن فقد بادرت وعلى الفور بدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المتظاهرين العزل والاستخدام المفرط لسلطة الاحتلال للقوة والتصعيد في الأوضاع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدت إلى استشهاد 15 وإصابة 1200 جريح وفق ما أعلن عنه الأشقاء الفلسطينيون.واستطرد المصدر بأن دولة الكويت تدعم وبشدة المطالب المشروعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مجددًا إدانة دولة الكويت وشجبها لتلك الأعمال الإجرامية مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين والتصدي وبشكل فوري لممارسات القمع الإسرائيلية وأن يضع حدا لها.// انتهى //00:36ت م