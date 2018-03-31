رام الله 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العربي في كافة أنحاء الأرضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في المحافظات الجنوبية.وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.وأكد ان على مؤسسات المجتمع الدولي أن تتحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يحيي ذكرى يوم الأرض وهي إحدى المناسبات الفلسطينية الكبرى, وذلك عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والمهرجانات الشعبية والتي يواجهها الاحتلال الاسرائيلي بآلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحد سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.// انتهى //01:12ت م